La sirenetta: Zandaya interpreterebbe volentieri Ariel nel live-action Disney

Oltre ai numerosi remake in live-action dei suoi classici, la Disney sta progettando anche quello de La sirenetta, pur non avendo ancora dato il suo via libera ufficiale.

Stando a quanto dichiarato ai microfoni di Variety, Zendaya, volto noto della casa di Topolino e di recente apparsa nel cinecomic Marvel Spider-Man: Homecoming, si è detta disponibile a interpretare eventualmente il personaggio principale, la principessa Ariel e ha confermato che i precedenti rumor riguardo una sua partecipazione era solo quello, rumor. L’attrice ha rivelato perché il ruolo la attira così tanto:

“Parlare della propria verità e seguire il proprio cuore… è questa l’idea principale, vogliamo tutti che almeno una giovane persona parta e si senta ispirata da ciò che desidera e voglia conoscere qualcos’altro, qualcun altro e costruire un ponte tra queste cose”.

Dopo essere stata tra i volti di Disney Channel, Zendaya è apparsa come detto in Spider-Man: Homecoming e la rivedremo nel suo sequel, Spider-Man: Far From Home; di recente l’abbiamo vista anche in The Greatest Showman, al fianco di Hugh Jackman, e il suo eventuale casting nei panni di Ariel sarebbe una mossa molto avvincente per quanto riguarda l’aggiornamento del classico Disney.

Dopo il suo lavoro con Il ritorno di Mary Poppins, uno dei titoli di punta dello studio per le prossime feste natalizie, la Disney starebbe corteggiando per la regia del remake Rob Marshall.