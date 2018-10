La sirenetta: Lady Gaga potrebbe interpretare Ursula nel live action

Lady Gaga ha ricevuto importanti elogi per il suo ruolo in A Star Is Born di Bradley Cooper e ora sembra che la Disney stia pensando a lei per un ruolo iconico nella storia del cinema d'animazione. Secondo alcune indiscrezioni pare che la popstar sia in cima alla lista dei desideri per il ruolo di Ursula nel live action de La sirenetta.

Lady Gaga nelle vesti della terribile strega marina che insidia la voce melodiosa di Ariel e l'amore con Eric? Potrebbe essere più che un'idea, a quanto pare.

Il nome della cantante non è l'unico a circolare in questo periodo associato alla produzione di un film in carne ed ossa legato al Classico Disney, La sirenetta. Nei giorni scorsi anche Zendaya è stata accostata al film e pare che le sia stato già offerto il ruolo di Ariel, anche se non ci sono conferme al momento.

La sirenetta è uno dei film d'animazione della Disney più amati e Ariel è una delle principesse Disney più popolari. Se il film live action dovesse concretizzarsi si unirà ad altri Classici Disney trasformati in una trasposizione non animata come Aladdin, Mulan e Dumbo, attualmente in produzione. Quest'ultimo dovrebbe uscire nelle sale il 29 marzo 2019.

La sirenetta uscì nelle sale americane nel 1989 e fu presentato fuori concorso al Festival di Cannes 1990.

Lady Gaga ha vinto in carriera un Golden Globe quale miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione per il suo ruolo nella quinta stagione di American Horror Story.