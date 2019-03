La sinossi di Avengers: Endgame promette una gran conclusione

Dopo l'uscita del full trailer ufficiale di Avengers: Endgame, diffuso in rete lo scorso 14 marzo, si continua a parlare, senza sosta, del nuovo film dedicato ai personaggi dei Vendicatori.

Avengers: Endgame è, sicuramente, uno dei film più attesi dell'anno e l'hype, sia per i fan più accaniti della Marvel che negli spettatori comuni che ormai hanno imparato ad amare questi personaggi, è piuttosto alto.

Oggi i Marvel Studios hanno diffuso in rete una nuova sinossi del cinefumetto diretto dai fratelli Russo che, sebbene non sveli praticamente nulla del film in uscita il prossimo 24 aprile, non fa che promettere un grande finale a questa maxi-saga cinematografica che lo stesso presidente dello studio, Kevin Feige, ha ribattezzato la "Infinity Saga".

La sinossi diffusa dallo studio in queste ore recita come segue: "Il grave ciclo di eventi messo in moto da Thanos quando ha spazzato via metà dell'universo e dimezzato il team dei Vendicatori, ha costretto gli Avengers rimanenti a prendere una posizione finale nella grande conclusione dei 22 film dei Marvel Studios, Avengers: Endgame".

Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Chris Evans e Scarlett Johansson riprenderanno i ruoli di Iron Man, Hulk, Thor, Captain America e Vedova Nera nel film, di nuovo affiancati da Jeremy Renner che, grande assente nel precedente Avengers: Infinity War, tornerà a vestire i panni di Occhio di falco (o Ronin). Presenti anche Don Cheadle, Danai Gurira, Paul Rudd, Bradley Cooper (come Rocket) e Brie Larson nel ruolo di Captain Marvel, oltre a Josh Brolin come Thanos.

Il film debutterà il prossimo 24 aprile.