La serie di libri di Ology potrebbe diventare presto il nuovo franchise della Paramount

Stando a quanto riferito dal sito Deadline pare che laabbia ingaggiato un numero consistente di sceneggiatori per dar vita a diversi script che possano tradurre i libri scritti dain un prossimo potenziale franchise per gli studios. Maggiori dettagli del progetto nel prosieguo della notizia.

Dopo Transformers, l’imminente arrivo dello spin-off su Bumblebee e il nuovo capitolo di Mission: Impossible, la Paramount Pictures sta già pensando a quale sarà la futura avvincente saga in grado di assicurare alle proprie finanze maggiore solidità per gli anni a venire. A quanto pare, tuttavia, gli studios avrebbero già messo le mani sull’ultima gallina dalle uova d’oro, ossia la serie di libri di Ology scritti dall’autore inglese Dugald Steer dei quali avrebbero recentemente acquisito i diritti per la trasposizione sul grande schermo. Il genere di queste opere, le cui copie tradotte in quaranta lingue vantano un numero di vendita pari a 18 milioni, spazia dal fantasy ad altri temi e finora se ne contano ben tredici di uscite:

Dragonology Egyptology Wizardology Pirateology Mythology Spyology Oceanology Vampireology Alienology Illusionology Dinosaurology Dungeonology Knightology

Il team di sceneggiatori, guidati dal premio Oscar Akiva Goldsman (A Beautiful Mind), include Jeff Pinkner (Jumanji: Welcome to the Jungle), il vincitore del premio Pulitzer Michael Chabon, Lindsey Beer (The Kingkiller Chronicle), Joe Robert Cole (Black Panther, The People Vs. OJ Simpson), Nicole Perlman (Guardiani della Galassia, Captain Marvel) e Christina Hodson (Bumblebee). L’idea di fondo è quella di riassumere i tredici libri in un’unica serie basata su sette script tra loro in connessione, ma prima di ciò sarà ovviamente necessario sviluppare dapprima le idee e dar vita a dei concept art del film in grado di convincere i vertici dell'azienda ad avviare ufficialmente la produzione.

Il comunicato rilasciato dalla Paramount ci fornisce ulteriori dettagli in merito, in base ai quali si riporta che la serie costituirà un universo basato su un franchise in live action, costruito attorno ad un istituto di ricerca in cui le scienze che nessun altro prende in seria considerazione vengono studiate in maniera approfondita.