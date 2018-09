La scuola serale: nuovo dietro le quinte per la commedia con Kevin Hart

Universal Pictures ha diffuso in streaming una nuova featurette che mostra il dietro le quinte di La Scuola Serale, la nuova commedia con Kevin Hart e Tiffany Haddish diretta da Malcolm D. Lee.

La star del sequel di Jumanji - Benvenuti nella giungla si prepara a tornare fra i banchi di scuola nel film da lui scritto, interpretato e prodotto con la sua casa di produzione Hartbeat Productions. Il film sarà prodotto anche da Will Packer e la sua Will Packer Productions. In passato i due hanno collaborato per Think Like a Man e Poliziotto in Prova, pellicola in cui Hart recitava al fianco del famoso rapper Ice Cube.

Il film segue le vicende di un gruppo di poco di buono che saranno costretti a frequentare la scuola serale con la speranza di guadagnarsi il diploma di scuola superiore attraverso gli esami del programma GDE.

La Scuola Serale arriverà nelle sale italiane l'8 novembre. Faranno parte del cast Tiffany Haddish (The Last O.G.), Taran Killam (Drunk History), Rob Riggle (22 Jump Street) e Romany Malco (Weeds). Negli Stati Uniti, il lancio ufficiale è atteso il per il prossimo 28 settembre.

Risentiremo Hart tra i doppiatori di The Secret Life of Pets 2, mentre lo rivedremo nell’annunciato Jumanji 3, ancora al fianco dell’indistruttibile Dwayne “The Rock” Johnson.