La sceneggiatura di Flash del 2011 includeva un cameo... di Lanterna Verde!

Flashpoint , il film stand-alone dedicato al personaggio di, interpretato dall'attore, è una priorità assoluta per la, e dovremmo, difatti, sentire delle informazioni ufficiali a riguardo nei prossimi mesi.

Ma mentre questo progetto continua ad essere sviluppato - tra cambi di registi e possibili recasting riguardanti il personaggio di Iris West -, all'ACE Comic Con 2017 Marc Guggenheim ha parlato brevemente della sceneggiatura di Flash che ha scritto per il film mai realizzato del 2011/2012. Guggenheim, poi in coppia con Greg Berlanti, hanno dato vita all'Arrowverse, includendo anche il Flash televisivo di Grant Gustin ma, prima del serial, stanno lavorando allo script per un potenziale film poi 'accantonato' dalla Warner.

Il contenuto dello script non è stato rivelato, ma Guggenheim ha svelato quanto basta per stuzzicare i fan. "Alla fine della sceneggiatura del nostro Flash appariva Hal Jordan/Lanterna Verde" ha confermato. L'Hal Jordan alla fine avrebbe avuto il volto di Ryan Reynolds; i due, infatti, hanno lavorato alla pellicola dedicata a Lanterna Verde uscita nel 2011. Sfortunatamente per loro, quel cinefumetto fu criticato aspramente dalla stampa e divise nettamente il pubblico, in più, nonostante un grande incasso, portò alcune perdite allo studio per via dell'enorme budget utilizzato.

Di conseguenza, la sceneggiatura di Flash e il suo film furono accantonati, e cosi anche l'idea di un potenziale Universo Cinematografico della DC Comics. Almeno fino a L'Uomo D'Acciaio.