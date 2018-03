La scena post-titoli di coda di Black Panther poteva includere un altro particolare

Mentre l'acclamato Black Panther si appresta ad affrontare il suo terzo week-end di programmazione, il produttore esecutivoha parlato di un particolare omesso dalla sequenza post-titoli di coda del film.

ATTENZIONE! SPOILER!

Come ormai saprete, nella scena post-titoli di coda di Black Panther vediamo Shuri (Letitia Wright) parlare con Bucky/Il Soldato d'inverno (Sebastian Stan), rimesso in sesto dopo gli eventi di Captain America: Civil War e curato dal suo lavaggio del cervello a cura dell'HYDRA.

Nonostante in Wakanda, Bucky, però, non ha ancora il suo nuovo braccio di metallo che riavrà direttamente in Avengers: Infinity War. Ma il produttore esecutivo Nate Moore ha svelato che il suo braccio nuovo di zecca era presente in alcune versioni.

"Abbiamo discusso della possibilità di dargli il nuovo braccio già in questo film" ha spiegato Moore "C'era una versione in cui era presente, in un'altra non c'era. La verità è che è più 'umano' quando non è il Soldato d'Inverno. Può essere semplicemente Bucky e per questo è importante quando dice 'non Sergente Barnes, mi chiamo Bucky. Sono una persona, non più un soldato".

Che ne dite di questa scelta? Preferivate vedere il suo nuovo braccio direttamente in questo film?

Avengers: Infinity War debutterà il 25 aprile in Italia.