La scena post-titoli di coda di Black Panther, inizialmente, era molto più lunga

In attesa dell'edizione home video, in arrivo a fine maggio, ecco svelata una nuova curiosità sulla sequenza post-titoli di coda (esatto! La seconda, posta alla fine di tutti i titoli!) di Black Panther di Ryan Coogler.

ATTENZIONE! SPOILER!

Parlando del suo ritorno nei panni di Bucky nell'atteso Avengers: Infinity War, l'attore Sebastian Stan ha parlato della sequenza post-titoli di coda presente in Black Panther in cui è coinvolto e ha svelato che, nei piani originali, era decisamente molto più lunga della versione vista sul grande schermo!

"C'è un piccolo aneddoto molto divertente su quella sequenza. Credo che sia meglio ora, sicuramente. Ma quella sequenza durava circa 8 minuti rispetto a quella più corta vista al cinema" ha svelato l'attore "Era un Bucky molto più curioso. Del tipo che chiedeva 'perché mi chiamano cosi?' e aveva una conversazione a riguardo con Shuri. E poi andava a parlare con gli anziani e a giocare con i bambini, ma sono frammenti della sequenza che non vedrete mai".

Sinossi: Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale.