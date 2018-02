La scena di apertura di Scappa - Get Out doveva essere inizialmente più lunga

Torniamo a parlare di uno dei film horror più interessanti e applauditi dalla critica e dal pubblico nello scorso anno. Stando alle ultime dichiarazioni del regista e sceneggiatore Jordan Peele , pare che la sequenza d’apertura del lungometraggio fosse più lunga di quella effettivamente montata per l’uscita nelle sale.

Durante l’annuale incontro della Directors Guild of America con i registi nominati all’Oscar (tra questi, vi ricordiamo, ci sono Paul Thomas Anderson, Guillermo del Toro, Greta Gerwig, Christopher Nolan e Jordan Peele) è intervenuto il film-maker di Scappa – Get Out a proposito delle immagini iniziali del film. Quest’ultimo si apre con un uomo di colore che passeggia in un viale alquanto buio, quando improvvisamente una macchina gli si avvicina e dalla stessa sbuca un aggressore che farà perdere i sensi al malcapitato per poi caricarlo nella propria vettura.

Ebbene la visione immaginata in un primo momento dal film-maker contava un minutaggio più lungo rispetto a quello poi effettivamente portato al cinema:

“Inizialmente c’era una famiglia di bianchi in una casa, intenti a cenare e a discutere di Disneyland, mentre questo incidente accadeva fuori dalla loro abitazione senza che essi si accorgessero di nulla. Ho deciso di eliminarla perché sentivo l’importanza della prima scena nel film ed è altresì importante non strafare. Quello che cerchi di comunicare è un’emozione. (…) Sentivo che se fossimo partiti da lì (con il montaggio poi visto al cinema, ndr) il pubblico avrebbe saputo a partire da quel momento che il razzismo era il vero mostro da temere”.

In Scappa - Get Out un giovane afroamericano visita la tenuta di famiglia della sua fidanzata bianca dove si scontra con il vero motivo che si cela dietro l’invito. In un primo momento, Chris legge il comportamento eccessivamente accomodante della famiglia, come un tentativo di gestire il loro imbarazzo verso il rapporto interrazziale della figlia; ma con il passare del tempo, fa una serie di scoperte sempre più inquietanti, che lo portano ad una verità che non avrebbe mai potuto immaginare.

Diretto e sceneggiato da Jordan Peele, nel cast di Scappa – Get Out troviamo Daniel Kaluuya (Chris Washington), Allison Williams (Rose Armitage), Catherine Keener (Missy Armitage), Bradley Whitford (Dean Armitage), Caleb Landry Jones (Jeremy Armitage), Marcus Henderson (Walter), Betty Gabriel (Georgina), Lakeith Stanfield (Andre Logan King) e Lil Rel Howery (Rod Williams).

Prodotto dalla Blumhouse Productions e dalla QC Entertainment, il lungometraggio è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Universal Pictures. In tutto il mondo il film horror ha incassato 254 milioni.