La saga di Fenice Nera era inizialmente inclusa in X-Men 2

X-Men 2 è considerato, ancora oggi, uno dei migliori film della saga dedicata ai mutanti dei fumetti della. Il film di, uscito nel 2013, venne acclamato sia dalla critica che dal pubblico.

Eppure abbiamo rischiato di vedere una versione totalmente differente di quel film. Ce lo svela Zak Penn (Ready Player one), accreditato come autore della storia di X-Men 2, in una nuova intervista esclusiva: "Originariamente, X2 era un film incentrato sulla Fenice. Gli ho detto, semplicemente 'costruite questo universo e stabilite i personaggi prima di procedere con la saga della Fenice'. Era troppo presto per affrontare quella storyline o procedere nel lato cosmico della storia. Penso sia il più grande contributo apportato a quel film. Ci sono alcune scene che ho scritto e che sono finite nel montaggio finale, comunque.".

La saga della Fenice è stata poi esplorata in X-Men - Conflitto finale del 2006, a cui Penn ha contribuito alla sceneggiatura. Sia Penn che Simon Kinberg hanno ammesso di non aver apprezzato il loro apporto né il film in generale, considerata un'occasione sprecata. Non è un caso che i fan hanno odiato la pellicola sin dal suo esordio nelle sale; la saga sarà esplorata di nuovo in X-Men: Dark Phoenix di Kinberg, in uscita il 14 febbraio 2019.