La SAG potrebbe valutare la possibilità di "azioni correttive" contro Morgan Freeman

Ieri siamo venuti a conoscenza del fatto che il premio Oscar Morgan Freeman è stato accusato da 8 donne di presunti "comportamenti inappropriati." Oggi è stato reso noto da Deadline che SAG starebbe considerando l'eventualità di "azioni correttive" nei confronti dell'attore.

Morgan Freeman, non appena venuto a conoscenza delle accuse mosse nei suoi confronti, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Non sono una di quelle persone che intenzionalmente e consapevolmente offenderebbero e/o farebbero sentire a disagio qualcuno. Mi scuso con chiunque si sia sentito a disagio o che creda che io gli abbia mancato di rispetto - non è mai stato quello il mio intento".

A gennaio, l'associazione SAG, aveva conferito a Freeman l'onorificenza per i meriti alla carriera. Tuttavia, dopo queste accuse, che sono tutte da verificare, ha rilasciato questo comunicato:

"Queste sono accuse devastanti, assolutamente contrarie a tutti i passi che stiamo compiendo per assicurare un ambiente di lavoro sicuro per i professionisti di questo settore. Qualsiasi imputato ha diritto a un giusto processo, ma il nostro punto di partenza è, innanzitutto, credere alle voci coraggiose che si fanno avanti per segnalare episodi di molestie; dal momento che il signor Freeman ha recentemente ricevuto uno dei riconoscimenti più prestigiosi del nostro sindacato, che ha riconosciuto il suo grande lavoro, stiamo rivedendo quali eventuali azioni correttive potrebbero essere giustificate in questo momento ".