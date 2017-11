La ruota delle meraviglie: il trailer italiano del nuovo film di Woody Allen

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale in italiano dell'atteso La ruota delle meraviglie , nuovo film scritto e diretto dache vedrà protagonisti

Il film racconterà le vicende di quattro personaggi le cui vite si intrecceranno nel trambusto del parco di divertimenti di Coney Island negli anni Cinquanta: Ginny (Winslet), un’emotiva ex-attrice che lavora come cameriera; Humpy, tecnico delle giostre e rude marito di Ginny; Mickey, affascinante bagnino che sogna di diventare un famoso drammaturgo; infine, Carolina, figlia del precedente matrimonio di Humpty, costretta a nascondersi dai gangster a casa del padre.



La ruota delle meraviglie vedrà nel cast anche Juno Temple e Jim Belushi, per un'uscita prevista nelle sale il 1° dicembre 2017, con un'anterima mondiale che si terrà il prossimo 14 ottobre al New York Film Festival.