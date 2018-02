La ruota delle meraviglie parte male in Francia ma il distributore difende Woody Allen

è sicuramente uno dei registi più amati e stimati in Francia, ma il recente riemergere delle critiche di Dylan Farrow potrebbero aver penalizzato il suo ultimo film.

Nel suo primo giorno di programmazione, infatti, La ruota delle meraviglie ha fatto registrare il più basso incasso di partenza per un film del regista newyorkese in Francia almeno dal 2001. Al di là degli oltre 20mila biglietti staccati, ha fatto peggio degli ultimi 16 film diretti da Allen, che hanno sempre superato quota 45mila.

Sia dal pubblico che dalla critica il film ha ricevuto un rating di 3.4 stelle. Il distributore di lunga data in Francia del regista, Stéphane Célérier, in seguito alle recenti critiche, ha scritto un editoriale di due pagine per il settimanale francese Le Point. Nell’articolo, l’imprenditore ha paragonato la situazione di Allen a quella delle streghe di Salem. “Mentre i comportamenti sordidi di molti uomini a Hollywood meritano di essere apertamente denunciati e giudicati, 70 anni dopo le liste nere di Hollywood, è ricominciata la campagna di denunce: la storia barcolla, i veleni si diffondono e i destini delle persone sono infranti come se dalla lezione dell’isteria anti-comunista non avessimo imparato nulla”.

La Célérier è il direttore di Mars Films che da più di dieci anni si occupa di distribuire sul territorio nazionale i film di Woody Allen. Nell’articolo ricostruisce anche le accuse rivolte ad Allen nel tentativo di “ristabilire i fatti”.

“Ho lavorato con Woody Allen per dieci anni, è un artista immenso. Ai miei occhi rimarrà sempre una persona cortese, incredibilmente intelligente e discreta. Ovviamente il suo talento e la sua creatività effervescente non lo rendono un santo. L’ammirazione che ho nei confronti dell’uomo e del regista è reale, ma non ha niente a che vedere con l’oggetto della mia azione, il cui unico obiettivo è quello di portare a interrogarsi. […] Per me è evidente che Woody Allen non dovrebbe essere messo nella stessa categoria dei predatori sessuali recentemente denunciati a Hollywood e non dovrebbe finire i suoi giorni come un paria”.