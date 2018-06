La Rivincita delle Bionde 3: Reese Witherspoon conferma ufficialmente il nuovo film!

Reese Witherspoon, l'attrice premio Oscar per Quando l'Amore Brucia l'Anima di James Mangold e protagonista della fenomenale mini-serie HBO Big Little Lies, pochi minuti fa ha ufficialmente confermato che MGM è al lavoro su un nuovo capitolo de La Rivincita delle Bionde.

Un'indiscrezione di qualche giorno fa suggeriva che il film fosse una realtà abbastanza concreta, e adesso è stata la Witherspoon in persona a confermarlo. Attraverso i suoi canali social, infatti, l'attrice ha pubblicato un breve video (che trovate in calce alla notizia) nel quale dichiara che La Rivincita delle Bionde 3 è attualmente in produzione.

La fortunata commedia del 2001 La Rivincita delle Bionde, prodotta dalla Metro-Goldwyn-Mayer, conquistò schiere di fan in tutto il mondo e a fronte di un budget di $18 milioni ne incassò quasi $150, dando il via libera alla realizzazione di un sequel, arrivato nel 2003 e intitolato Una Bionda In Carriera (in originale Legally Blonde 2: Red, White & Blonde). La saga lanciò la carriera della Witherspoon, già apparsa in precedenza in altri film ma definitivamente consacrata grazie alla sua interpretazione della protagonista Elle Woods.

La Rivincita delle Bionde 3 sarà scritto dalle autrici del film originale del 2001 Kirsten Smith e Karen McCullah. Nell'era del Me Too e del girl-power, la mossa di resuscitare questo franchise sembra quanto mai astuta, soprattutto dopo le pesanti dichiarazioni che la Witherspoon rilasciò l'ottobre scorso sull'onda del caso Harvey Weinstein.