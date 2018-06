La Rivincita dele Bionde 3: Elle Woods sta per tornare, Reese Witherspoon ha firmato!

Ragazzi, ve la ricordate Elle Woods? La biondina a cui nessuno avrebbe dato "una lira" che diventa una top avvocatessa? Bene, Reese Witherspoon, corpo e volto della frizzante Elle, ha firmato il contratto per reinterpretarla ne La Rivincita delle Bionde 3.

"Chi è contro le irritazioni dica ahi!" e "Chiunque abbia detto che l'arancione avrebbe sostituito il rosa è un disturbato mentale" e ancora "Piega e scatta!" sono solo tre dei tormentoni del primo La Rivincita delle Bionde, il film in cui una giovanissima Reese Witherspoon incantava tutti diventando, con la forza di volontà e un pizzico di malizia, da biondina stralunata ad avvocatessa con gli attributi!

Il film successivo, La Rivincita delle Bionde 2 non ebbe lo stesso successo della prima pellicola, anche per via di una sceneggiatura, come dire... fiacchina, ma adesso siamo tutti curiosi di vedere cosa succederà, dal momento che Deadline ha riportato la notizia che il premio Oscar Witherspoon ha firmato il contratto per il terzo film che, presumibilmente, si intitolerà Legally Blonde 3 (La Rivincita delle Bionde 3, come è stato tradotto fino ad ora).

Alla sceneggiatura torneranno Kirsten “Kiwi” Smith e Karen McCullah, che hanno adattato il primo film. Non si sa ancora nulla del progetto e le due sceneggiatrici inizieranno a lavorare non appena sarà trovato il o la regista. Quel che è certo è che, nelle intenzioni, c'è la voglia di riportare sullo schermo lo spirito della prima pellicola, che ebbe un gran successo.

E noi speriamo caldamente che sia così!