La rete reagisce al trailer di Venom... e non è veramente felice

Però, se era cosi tanto presto (stiamo parlando di un film che esce tra 8 mesi), allora forse era meglio che la Sony non avesse fatto uscire un trailer cosi 'deludente' e aspettare un po' di più (i Marvel Studios insegnano su questo, hanno atteso a far uscire un trailer di Avengers: Infinity War finché non c'era materiale a sufficienza per rilasciare un filmato che generasse hype a sufficienza nei fan e nel pubblico). Ed i fan, nonostante il materiale utilizzato dallo studio, si aspettavano quantomeno almeno una primissima occhiata a Venom .

Looking for a shot of #Venom in the teaser trailer... pic.twitter.com/YnsTZoaF0C — Euan Leith (@EuanOrYouOut) 8 febbraio 2018