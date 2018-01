La rete impazzisce per la somiglianza incredibile tra Natalie Portman e Millie Bobby Brown

di Stranger Things e il Premio Oscar Natalie Portman potrebbero veramente essere sorelle: si somigliano tantissimo e la rete se n'è accorta, iniziando a pubblicare foto-comparison sempre più accurate delle due attrici a confronto!

Che Millie Bobby Brown sia effettivamente un clone di Natalie Portman? Scherzi a parte, la somiglianza, almeno in alcuni dei post che vedrete qui sotto, è notevole. Le due attrici non solo si somigliano, ma hanno in comune, almeno per adesso, una buona dose di talento.

Per arrivare ai livelli della Portman la piccola Bobby Brown dovrà faticare parecchio certo, ma non è detto che non riesca a costruirsi una carriera di tutto rispetto per suo conto, sulla falsariga di quella straordinaria di Natalie.

Nel corso degli anni, grazie ad una bellezza fuori dal comune e ad un'intelligenza con pochi eguali nel mondo, Natalie Portman è riuscita ad imporsi nello stardom hollywoodiano non solo come attrice dallo straordinario talento, ma anche come esempio di tutto ciò che una donna dovrebbe essere: indipendente, apprezzata e rispettata sia dagli uomini che dalle donne.

I punti in comune con Millie Bobby Brown ci sono: entrambe le attrici hanno iniziato a recitare da bambine e sono esplose all'età di 13 anni, entrambe hanno recitato con la testa rasata, e tutte e due hanno ottenuto ruoli in franchise di successo a tema soprannaturale o fantastico (Stranger Things per Bobby Brown e Star Wars per la Portman).

Nei post Twitter che seguono potete dare un'occhiata a ciò che i fan sono riusciti a trovare su internet: in alcune delle foto che hanno postato le due attrici sono veramente incredibilmente somiglianti l'una all'altra!

Date un'occhiata e diteci cosa ne pensate nei commenti!