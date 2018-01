La regista Reed Morano conferma l'incontro con Lucasfilm, dirigerà un film di Star Wars?

La registaha dato una chiara risposta riguardo le voci secondo le quali sarebbe stata scelta per dirigere un progetto di Star Wars . Dopo la notizia del lungo incontro che ha intrattenuto con la presidentessa della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, i fan si sono infatti subito scatenati in speculazioni.

Ciò che più entusiasmava i fan era la prospettiva di vedere la Morano effettivamente in trattativa per dirigere un futuro film di Star Wars. La sua assunzione sarebbe stata una notizia eclatante: infatti fino ad ora, le pellicole di Guerre Stellari sono sempre state dirette solo ed esclusivamente da uomini bianchi.

Per molti fan, la Morano sarebbe stata una scelta eccellente, e non solo per il gusto della diversità. Lei è, infatti, la produttrice esecutiva e regista dell'acclamata serie Hulu, The Handmaid's Tale, uno show basato sull'omonimo romanzo di Margaret Atwood. La storia è ambientata in un futuro distopico nel quale solo un ristretto numero di donne è fertile. Queste donne sono costrette a vivere come schiave del sesso nelle case di uomini potenti. Il lavoro della Morano alla serie, le è valso un Primetime Emmy Award per l'episodio dal titolo "Offred".

Al Sundance Film Festival del 2018 è stato chiesto a Reed Morano qualcosa riguardo l'articolo uscito su The Hollywood Reporter che parlava dell'incontro della regista con la Presidentessa di Lucasfilm, Kathleen Kennedy. L'articolo ipotizzava che la Morano potesse essere la prossima regista di un film a tema Star Wars. La Morano, tuttavia, ha detto che, sebbene l'incontro ci sia stato, nulla lascia intendere che dirigerà una pellicola di Guerre Stellari:

"No, non farò Star Wars. Smetterei di alimentare queste voci. È stato solo un incontro e questo è tutto ciò che posso dire ".