La regista di Pitch Perfect 3 dirigerà una commedia horror per New Line

A quanto pare c'è un horror all'orizzonte per la regista di Pitch Perfect 3, Trish Sie. Il progetto è prodotto da New Line Cinema. Ecco la notizia che riguarda il nuovo scary movie di New Line.

La sceneggiatura di questo nuovo film di New Line sarà scritta dalle romanziere che scrivono libri Young Adult Busby and Katz, e seguirà la vicenda di due migliori amiche che lasciano la loro bellissima e costosissima vita newyorkese per trasferirsi in campagna, nel Maine, dove hanno intenzione di aprire un'attività di bed and breakfast. Il problema è che, dopo essersi trasferite, le due scoprono che la casa che hanno scelto per il loro nuovo business rurale è infestata e devono fare in modo di capire cosa succede e, conseguentemente, cercare di risolvere la fastidiosa situazione.

Con questo nuovo film la New Line Cinema continua la sua serie di horror e la commedia si intitolerà Rebecca and Quinn Get Scared. La notizia che alla regia ci sarebbe stata la regista di Pitch Perfect 3 l'ha data per primo The Hollywood Reporter.

New Line ha lavorato per rivitalizzare il genere horror nel corso degli ultimi anni; lo studio infatti ha realizzato progetti famosissimi come The Conjuring e i suoi spin-off come Annabelle - che arriva con il terzo capitolo in estate - e The Nun, che ha incassato oltre 365 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il maggior incasso nell'universo horror, dopo IT.

Rebecca and Quinn Get Scared sarà prodotto da Donald DeLine.