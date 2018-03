La regista di Nelle Pieghe del Tempo non è interessata alla regia di un film di Star Wars

Collider ha avuto recentemente la possibilità di poter intervistare la film-maker del prossimo filmin uscita a breve nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Durante la video conversazione è emerso che, questo il nome della regista, non direbbe di sì alla cabina di regia di una pellicola ambientata nel mondo di

Quello che per tanti cineasti del pianeta potrebbe rappresentare un sogno irraggiungibile, per Ava DuVernay, la film-maker del lungometraggio Disney Nelle Pieghe del Tempo, non sembra essere un tassello imprescindibile della propria carriera, sia che si tratti di un progetto di Star Wars o di uno facente parte dell’Universo Cinematografico Marvel. La risposta da parte della DuVernay a tal proposito non lascia spazio a margini di interpretazione:

“Preferiresti dirigere un film di Star Wars o un film Marvel?” – è stata la domanda dell’intervistatrice di Collider – alla quale è seguita la replica della regista: “Nessuno dei due”.

Una pellicola come quella di Nelle Pieghe del Tempo potrebbe certamente essere un ottimo biglietto da visita per entrare a far parte della grande famiglia della Lucasfilm o dei Marvel Studios, tuttavia la regista californiana sembra intenzionata a raccogliere progetti lavorativi che rientrino unicamente nelle proprie corde, senza dunque sentirsi obbligata a dover dire ipoteticamente di sì ad una proposta proveniente dalle due grandi major di casa Disney solo per via del prestigio che ne conseguirebbe.

Meg Murry (Storm Reid) è una classica studentessa delle medie con problemi di autostima che cerca disperatamente di integrarsi. Figlia di due fisici di fama mondiale, è intelligente e incredibilmente dotata, proprio come suo fratello minore Charles Wallace (Deric McCabe), ma deve ancora rendersene conto. A peggiorare la situazione interviene la sconcertante scomparsa del padre, il signor Murry (Chris Pine), evento che tormenta Meg e che ha lasciato sua madre (Gugu Mbatha-Raw) con il cuore a pezzi. Charles Wallace riesce però a mettere in contatto Meg e il suo compagno di classe Calvin (Levi Miller) con tre guide (Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Mindy Kaling) che hanno viaggiato fino alla Terra per aiutare i ragazzi nella ricerca del padre. Tutti insieme si imbarcano in una formidabile impresa attraverso il tempo e lo spazio, catapultati in mondi oltre i confini della loro immaginazione, dove dovranno affrontare un potente male. Per poter tornare sulla Terra, Meg sarà costretta a guardare a fondo dentro se stessa e ad accettare i suoi difetti per raccogliere la forza necessaria a sconfiggere l’oscurità che avvolge lei e i suoi amici.

Diretto dalla regista californiana Ava DuVernay (Selma – La strada per la libertà), il romanzo scritto da Madeleine L’Engle è stato adattato dalla sceneggiatrice Jennifer Lee (Frozen – Il regno di ghiaccio). I costumi della pellicola sono stati curati da Paco Delgado (Les Misérables, The Danish Girl).

Nel cast artistico troviamo Reese Witherspoon, Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña, Oprah Winfrey, Zach Galifianakis, Mindy Kaling, André Holland, Bellamy Young, Rowan Blanchard, Levi Miller e Storm Reid.

Nelle Pieghe del Tempo verrà distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures in Italia a partire dal 29 marzo.