[UPDATE] La Regina, Black Manta e Orm nelle prime foto ufficiali di Aquaman

UPDATE: aggiunte delle foto all'articolo.



E' Entertainment Weekly a diramare sul web le prime attese immagini ufficiali dal prossimo film targato DC Comics, Aquaman, già descritto dagli addetti ai lavori come una "ventata d'aria fresca" in un Universo Cinematografico 'problematico' e considerato troppo cupo dal pubblico.

Ecco cosi che rivediamo l'Arthur Curry a.k.a. Aquaman di Jason Momoa nella cover ufficiale del magazine, al fianco della co-protagonista, Mera (Amber Heard), già vista in una piccola parte all'interno di Justice League dello scorso anno. Accanto a loro, in una delle cover, anche la prima occhiata alla Regina Atlanna, interpretata da Nicole Kidman, madre del nostro supereroe.

"Il mondo subacqueo in cui è ambientato Aquaman è cosi separato e lontano dai film precedenti della DC che sembra come stia realizzando un mio sci-fi fantasy personale" ha spiegato il regista del cinefumetto, James Wan "Questo è un mondo subacqueo che nessuno ha mai visto prima d'ora".

In una delle foto ufficiali troviamo anche Yahya Abdul-Mateen II nei panni di David Kane a.k.a. il villain Black Manta, di cui vediamo l'armatura. "E' in parte un mercenario ma un pirata a tempo pieno che nella sua armatura sembra questo alieno dallo spazio più profondo" afferma Wan "Black Manta è un personaggio interessante che ha un motivo valido per essere in questa storia ma, veramente, questo film è incentrato sui personaggi di Jason Momoa e Patrick Wilson".



Patrick Wilson sarà Orm, il villain di questa storia, è anche lui è uno dei protagonisti degli scatti ufficiali del film che, ricordiamo, potete trovare nella galleria qui sotto.