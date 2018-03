La regina dell'horror, Lin Shaye, entra nel cast del reboot di The Grudge!

Ilha aggiunto un'icona horror al cast: è Lin Shaye, la stella di Insidious, dove interpretava il personaggio di Elise Rainier. L'attrice si unirà ad una line-up già impressionante per un film che spera di far rivivere il famoso horror.

La versione originale che uscì negli Stati Uniti di The Grudge, è stata rilasciata nel 2004 ed era il remake della saga giapponese Ju-on: The Grudge. Interpretata da Sarah Michelle Gellar (Buffy l'Ammazzavampiri), la storia raccontava di una maledizione alimentata dalla rabbia che fa sì che le vittime vengano spietatamente cacciate e uccise da entità spettrali. Il film ha guadagnato 187 milioni di dollari in tutto il mondo, a partire da un budget di soli 10 milioni.

Successivamente, il primo film è stato seguito da due sequel. Una rivisitazione del franchise è in sviluppo da qualche tempo ed è finalmente entrata nelle fasi di pre-produzione quando, lo scorso anno, Nicolas Pesce è stato scelto per dirigere il film. Successivamente è anche arrivata la conferma che le riprese sarebbero iniziate a maggio di quest'anno.

Come riportato da Variety, l'ultima aggiunta alla famiglia The Grudge è la prolifica attrice di genere, Shaye. I dettagli del personaggio che interpreterà non sono ancora noti. Nonostante una lunga e variegata carriera nella commedia e nel dramma, Shaye è diventata una specie di "regina horror", apparsa nell'originale A Nightmare on Elm Street, e nei recenti film di Ouija.

