La reazione di James Gunn ad Avengers: Infinity War? Il regista dice: "E' incredibile!"

Con il nuovo trailer uscito la scorsa settimana, sembra che l'hype per l'arrivo disia ai massimi livelli. Ci stiamo avvicinando alla data di uscita del cinefumetto e sembra proprio che alcune persone vicine alla Marvel abbiano già visto il film. Uno di questi è il regista di Guardiani della Galassia, James Gunn.

Gunn è noto per essere estremamente attivo sui social media ed è davvero un libro aperto. Non tende mai ad addolcire la pillola, anche quando si tratta di dire cose spinose, lui parla apertamente e discute di tutto, dalla politica ai film. Oggi Gunn ha pubblicato un post importante che tratta di Avengers: Infinity War. Ecco cosa ha scritto:

"James Gunn ✔ @JamesGunn Avengers Infinity War è INCREDIBILE. Wow!!!! E questo è tutto quello che dirò. #Avengers #AvengersInfinityWar #InfinityWar"

Ovviamente Gunn non può entrare nei dettagli del film prima della sua data di uscita di aprile, ma sembra contento di quello che ha visto! Potreste, naturalmente, pensare che Gunn cerchi di promuovere il prodotto Marvel, ma non è il tipo da andare in giro ad elogiare i lavori della Marvel solo perché ci lavora. È stato molto aperto sui social media per tutto, quindi non ci meraviglia che sia contento della riuscita di questo prodotto, se si rivelerà essere davvero così valido.

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War arriva al cinema il 25 aprile!