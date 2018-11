La Promessa dell'Assassino: in arrivo il sequel spirituale!

Collider riporta che William Oldroyd realizzerà il sequel spirituale de La Promessa dell'Assassino, gangster movie del 2007 diretto da David Cronenberg e con protagonista un indimenticabile Viggo Mortensen.

Oldroyd, che ha ottenuto grandi consensi per il suo lungometraggio d'esordio, Lady Macbeth, dirigerà per Focus Features il crime thriller Body Cross, partendo da una sceneggiatura scritta anni fa da Steven Knight per La Promessa dell'Assassino 2, progetto abbandonato nel 2012. Viggo Mortensen e Vincent Cassel non saranno più coinvolti e il film fungerà da capitolo indipendente.

Body Cross è descritto come una storia di mafia su due fratelli che vivono a Londra. Le fonti di Collider indicano che la sceneggiatura segue un agente russo che si farà strada nel sottobosco criminale per diventare un luogotenente fidato del capo della mafia di Londra. Un giorno, però, verrà incaricato di assassinare uno dei suoi connazionali.

"Posso dire che la sceneggiatura del secondo è molto meglio di quella del primo. Onestamente, è una delle mie cose preferite" dichiarava Knight a IndieWire nel 2014. Il film è prodotto da Paul Webster per Shoebox Films e la riprese inizieranno a febbraio. Fra i crediti del produttore, uno dei più importanti del cinema del Regno Unito, ricordiamo Orgoglio e Pregiudizio, Espiazione e Anna Karenina di Joe Wright, Locke con Tom Hardy e il recente Millennium - Quello Che Non Uccide di Fede Alvarez.