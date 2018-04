La prolifica produttrice Sue Kroll lancia la propria etichetta cinematografica

Una delle più prolifiche e ammirate produttrici di Hollywood, Sue Kroll, ha da poche ore annunciato la nascita di una sua personale casa di produzione, la Kroll & Co. Entertainment, della quale prenderà ovviamente le redini.

La Kroll è anche l'ex presidente della Warner Bros. Worldwide Marketing and Distribution e lancerà la sua neonata compagnia in quel di Burbank, proprio a Hollywood, la casa dei più grandi studios oggi conosciuti. La produttrice sta attualmente lavorando a diversi progetti cinematografici con molti registi o attori famosi, tra i quali spiccano Ridley Scott, Mark Wahlberg e Sandra Bullock.



Attraverso il lavoro di marketing della Kroll, la Warner Bros ha raccolto diversi premi e introiti monetari nel corso degli anni, tra i quali ricordiamo l'Oscar al Miglior Film per Argo, il successo animato di Happy Feet e altri incredibili hit come Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, Dunkirk o Mad Max: Fury Road.



Tra le produzioni in uscita sotto la Kroll ci sono il thriller fantascientifico Nemesis, l'adattamento cinematografico della serie classica The Six Million Dollar Man con protagonista Wahlberg e lo YA drama The Selection.



Steven Spielberg ha inoltre dato il suo endorsement alla collega, definendola "una delle menti del marketing più ispirate dell'intero settore", ricordando anche il suo lavoro all'ultimo, incredibile Ready Player One.