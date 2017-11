La prima scena con Batman in Justice League è stata scritta da Joss Whedon

C'è un giochino che i fan dell'Universo Cinematografico della DC Comics potrebbero fare: capire quale sequenza diè stata realizzata e ideata da Zack Snyder e quale, invece, solo successivamente da

Vi diamo un aiutino: contate la prima sequenza con Batman (Ben Affleck) tra quelle girate in un secondo momento da Whedon e totalmente assenti dallo script di Chris Terrio. Ringraziate Holt McCallany che, in quella sequenza, interpreta il ladro che viene catturato dall'Uomo Pipistrello solo per tentare di acciuffare un Parademone.

Nell'intervista, McCallany, inoltre, svela che la sequenza era totalmente comica ma che la Warner ha chiesto a Whedon di 'tagliarla' qua e là per non partire immediatamente con le scene divertenti: "Adoro Joss Whedon. La mia sequenza con Batman era stata ideata, originariamente, per essere comica. E' cosi che l'ha scritta Joss, è cosi che l'ha girata. Penso fosse grandiosa, ma lo studio ha pensato che fosse un po' troppo iniziare direttamente con una scena comica e quindi l'hanno rimontata un po'. Sono rimasto leggermente deluso, ma quando sono tornato a casa a New York, ho trovato ad aspettarmi una bottiglia del mio champagne preferito con una nota di Joss che diceva 'alle battaglie perse.'. Non sapete quanto ha significato per me che abbia trovato il tempo per scrivermi. Joss è una persona di classe. Ho la sua nota incorniciata".