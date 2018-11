La prima pietra, Corrado Guzzanti nel primo trailer ufficiale della commedia

La Warner Bros Italia ha rilasciato quest'oggi online il primo trailer ufficiale dell'interessante La prima pietra, nuova commedia scritta e diretta da Rolando Ravello (Tutti contro tutti, Ti ricordi di me?) che vede tra i protagonisti anche il grande Corrado Guzzanti (Boris, Fascisti su Marte).

Il film è ambientato praticamente per intero all'interno di una scuola elementare, esattamente nel periodo pre-natalizio, quando tutti sono in fermento per l'imminente recita. Giocando, un bambino lancia dal cortile una pietra verso la scuola, rompendo una finestra e ferendo anche il bidello in testa.

Il bambino è musulmano e il gesto darà vita al dibattito al centro del film, che vedrà scontrarsi nell'ufficio del preside la mamma del bambino e sua suocera, il bidello insieme alla moglie e la maestra del ragazzino.



La prima pietra si rifà apparentemente per costruzione al Carnage di Roman Polanski, dato che da un piccolo e innocuo problema si trascenderà a discussioni ben più universali, con visioni nettamente drastiche. Nel cast del film troviamo anche Kasia Smutniak, Lucia Mascino, Valerio Aprea, Iaia Forte e Serra Yilmaz, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 22 novembre.



Corrado Guzzanti vestirà i panni del malcapitato preside, che dovrà mediare l'incontro tra le parti, con risultati apparentemente dissacranti.