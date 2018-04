La prima notte del giudizio: ecco il primo trailer ufficiale in italiano

La Universal Pictures ha diffuso in rete il nuovo episodio della saga de La notte del giudizio, un prequel a tutti gli effetti titolato La prima notte del giudizio. Trovate il trailer - anche nella versione italiana - dopo il salto.

Dietro ogni tradizione c’è una rivoluzione. Il prossimo Giorno dell’Indipendenza segna l’ascesa delle nostre 12 ore annuali senza legge. Benvenuto nel movimento che è iniziato come un semplice esperimento: La Prima Notte Del Giudizio. Per abbassare il tasso di criminalità al di sotto dell'uno per cento nel resto dell'anno, i nuovi Padri Fondatori d’America (NFFA) testano una teoria sociologica che lascia sfogare l'aggressività per una notte in una comunità isolata. Ma quando la violenza degli oppressori incontra la rabbia degli emarginati, il contagio esploderà dai confini della città di prova e si diffonderà in tutta la nazione.

In seguito al maggior successo del film della serie, La Notte del Giudizio - Election Year, il creatore James DeMonaco (sceneggiatore e regista di La Notte del Giudizio, Anarchia - La Notte del Giudizio e La Notte del Giudizio - Election Year) torna accanto ai produttori di questo fenomeno mondiale: la Blumhouse Productions di Jason Blum (La serie di Insidious, Scappa - Get Out, Split), i soci di Platinum Dunes, Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form (Teenage Mutant Ninja Turtles, le serie di Ouija e di Non aprite quella porta), e il partner di lunga data di DeMonaco, Sébastien K. Lemercier (Distretto 13, Four Lovers). La prima notte del giudizio è diretto da Gerard McMurray (Burning Sands), basato su una sceneggiatura scritta ancora una volta da DeMonaco.