La presidente di DC Entertainment si allontana per un periodo di congedo temporaneo

La presidente di DC Entertainment,, è in congedo. I dirigenti della Warner Bros. e della DC stanno riorganizzando il programma di lavoro per rimodellare il progetto del DCEU, dopo i risultati poco soddisfacenti. Lo studio è pronto a fare una serie di cambiamenti, con il film suche sarà il prossimo passo di questo percorso.

Ultimamente è stato annunciato che Walter Hamada è il nuovo presidente di produzione DC Films, mentre Ava DuVernay dirigerà un adattamento di New Gods. I primi cambiamenti sono quindi già in atto. Secondo The Hollywood Reporter, questa fase di assestamento potrebbe essere il motivo per il quale la presidente di DC Entertainment, Diane Nelson, si sia presa un periodo di congedo dal lavoro per recuperare fisicamente in seguito a molteplici situazioni personali.

La scelta è stata comunicata ai dipendenti dal CEO di Warner Bros., Kevin Tsujihara, attraverso un memo. Diane Nelson ha deciso di stabilire nuove priorità per sé stessa e la sua famiglia. Citando fra le motivazioni un disagio fisico e la necessità di un recupero, la scelta è stata approvata dallo stesso Tsujihara. Il congedo dovrebbe iniziare il 2 aprile e sebbene non sia stata ancora confermata la data, è stato annunciato che la Nelson tornerà regolarmente a ricoprire il proprio ruolo alla DC Entertainment.

Nel frattempo il vicepresidente esecutivo e Chief Digital Officer, Thomas Gewecke, interverrà per supportare il team dirigenziale. Jim Lee, Dan DiDio e Geoff Johns della DC Entertainment continueranno a gestire le operazioni quotidiane della società insieme a Gewecke. Quest'ultimo non occuperà il ruolo di Diane Nelson ma interverrà nel caso nel caso il team abbia bisogno di aiuto.

Apparentemente questa mossa potrebbe sembrare il segnale di qualche problema all'interno della DC ma ovviamente non si possono avere conferme di questo tipo.

La cosa certa è che in casa DC qualcosa si sta muovendo e i cambiamenti sono già in atto.