La Platinum Dunes, produttrice di "A Quiet Place" smetterà di creare remake di film Horror

La compagnia di produzione di A Quiet Place: Un Posto Tranquillo, la Platinum Dunes, da adesso in poi si dirigerà in una direzione specifica: non produrrà più remake di film horror classici e si concentrerà su produzioni originali.

La Platinum Dunes ha inizato il suo lavoro con The Texas Chainsaw Massacre, nel 2003, un remake dell'originale del 1974 di Tobe Hooper. Il film è stato diretto da Marcus Nispel e ha incassato oltre 107 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione stimato, di soli 9,5 milioni. Come follow-up, la Platinum Dunes ha poi rilasciato The Amityville Horror nel 2005 - un altro remake che ha eguagliato il suo predecessore al botteghino, anche se con un budget leggermente superiore.



Da allora, tutti i reboot a marchio Platinum Dunes hanno avuto successo a livello finanziario, poiché Venerdì 13 del 2009 ha guadagnato quasi 100 milioni e A Nightmare on Elm Street ha fruttato circa 116 milioni, nel 2010. Sebbene questi film abbiano avuto successo commerciale, non sono stati particolarmente apprezzarti dalla critica, e la Platinum Dunes si è impegnata a rinnovare la propria strategia, negli ultimi anni. I franchise Purge e Ouija sono stati tra i loro progetti di maggior successo - e stanno cercando di continuare sulla scia di quei successi, con più film originali.



In un'intervista con CinePOP, il co-fondatore di Platinum Dunes, Brad Fuller, che ha prodotto A Quiet Place, ha dichiarato: "Abbiamo rebottato abbastanza. Abbiamo fatto tutti i nostri film horror in reboot. Non lo faremo più."



Questa è una mossa interessante per la Platinum Dunes, che ha basato il suo successo sui remake, cosa che le ha per,esso di decollare, nei primi anni 2000 - ma è stato con questi progetti originali che il loro successo ha iniziato davvero a splendere. Come accennato in precedenza, i franchise di The Purge e Ouija sono tra i loro marchi più popolari, con A Quiet Place: Un Posto Tranquillo in vetta. Il film è stato elogiato quasi all'unanimità sia dai critici che dal pubblico e sta facendo letteralmente faville al botteghino. Il co-fondatore Andrew Form ha aggiunto quindi:



"Noi, come azienda, siamo sempre alla ricerca di materiale originale. E l'idea di trovare qualcosa di originale era importante per noi. Abbiamo realizzato un film in cui ci sono due o tre minuti di conversazione totali, in cui il suono è un personaggio vero e proprio, e sembra che il pubblico stia rispondendo benissimo a questa trovata innovativa."

Sinossi di Quiet Place: un Posto Tranquillo recita: Una famiglia vive un'esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore. John Krasinski, per il suo terzo film da regista, sceglie di esplorare e mescolare due registri narrativi, come l’Horror e il Thriller, che si fondono mostrando l’unico comune denominatore: il soprannaturale. Krasinski, oltre ad essere sceneggiatore, regista e interprete del film, dirige per la prima volta la moglie (nel film e nella vita reale) Emily Blunt