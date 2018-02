La Pixar pubblica un video YouTube con tutti i suoi Easter Egg!

Tutti amano i filme i loro numerosi, ma ora la magica casa di animazione ha pubblicato un video che mostra tutte le cose nascoste che potreste non aver notato nei suoi cortometraggi animati.

Dal 1995, dopo Toy Story, i film della Pixar hanno iniziato ad essere infarciti di piccoli cenni ad un universo connesso. Molto prima che Black Mirror o l'MCU sviluppassero una timeline espansa in cui tutto è connesso, Pixar ci aveva già provato.

Inoltre, mentre il MCU di cui sopra è diventato famoso per le sue scene post-credit, i film Pixar sono sempre stati preceduti da un cortometraggio animato, pieni di Easter Egg, lo sapevate?

Pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Pixar, il video di tre minuti mostra cortometraggi come Partysaurus Rex e Presto, Day and Night e Dante's Lunch e fa vedere come siano collegati al quadro più ampio della Pixar.

Il famigerato camion di Pizza Planet fa - ovviamente - la sua apparizione in Toy Story That Time Forgot, ma ci sono anche primi omaggi al cast di Tin Toy e Knick Knack. Date pure un'occhiata al video e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto! Siete mai riusciti ad individuare qualcuno di questi indizi nascosti guardando pellicole e corti?