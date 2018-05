La Paramount vuole di nuovo Dwayne Johnson per G.I. Joe 3, nuovi dettagli

Come ormai saprete, la Paramount Pictures sta sviluppando un terzo episodio della saga di G.I. Joe ed ha anche fissato la data di uscita per il 27 marzo 2020. Ma ad oggi, naturalmente, ne sappiamo ancora poco.

A svelarci qualcosina (ovviamente, precisiamo, non è confermato) è il sito That Hashtag Show che svela che questo terzo episodio dovrebbe essere chiamato G.I. Joe: Ever Vigilant. La sceneggiatura dell'episodio è affidata al duo Josh Appelbaum e Andre Nemec (Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra) e, secondo il sito, la Paramount vorrebbe il ritorno di Dwayne 'The Rock' Johnson nei panni di Roadblock, il personaggio che ha fatto il suo debutto nel precedente G.I. Joe - La Vendetta del 2013.

A quanto pare, la pellicola vedrebbe Roadblock formare un nuovo gruppo di G.I. Joe per fermare degli agenti che tramutano i loro agenti... in polvere!

Tra i personaggi inclusi nello script ci sarebbero i gemelli Paoli, che sono gli antagonisti del film. Dovrebbero tornare anche Scarlet, il generale Joe Colton e Snake Eyes.

Tra i nuovi membri del team ci sono Dania Janack, la Dr. Adele Burkhart, Wild Bill, Barbecue, il generale Flagg, Carl 'Doc' Greer e Keel-Haul.

Noi tenteremo di aggiornarvi su tutti i prossimi dettagli da questo atteso terzo episodio del franchise.