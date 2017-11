La Paramount ha rifiutato di mettere i baffi in CGI a Henry Cavill in Mission:Impossible 6

La Paramount, come da report, avrebbe rifiutato la proposta della Warner Bros. di mettere dei baffi in CGI ain Mission: Impossible 6

La bocca di Henry Cavill in Justice League sembra quantomeno bizzarra, ormai lo sappiamo, e la ragione è che la Warner Bros. ha dovuto rimuovere artificialmente i baffi dell'attore che, in quel momento, stava lavorando anche a Mission: Impossible 6, dove ne aveva bisogno.

Un nuovo report uscito recentemente ha divulgato la notizia che la Paramount si sarebbe rifiutata di aggiungere i baffi finti in VFX e quindi per questo motivo, alla fine, è toccato alla Warner Bros. fare il "pastrocchio" modificando in modo bizzarro il labbro superiore di Cavill.

Pare addirittura che la Warner abbia offerto dei soldi alla Paramount perché aggiungesse i baffi finti all'attore in M:I6 usando il CGI ma no, l'offerta è stata comunque rifiutata anche perché le riprese aggiuntive erano per la Warner, non per Mission: Impossible 6.

Che ne pensate? Secondo voi la Paramount avrebbe dovuto accettare l'offerta della Warner Bros.? Sarebbe stato più semplice aggiungere i baffi finti o lo è stato di più rimuoverli, come è poi avvenuto per il cinefumetto DC?

Diteci come la pensate nei commenti!