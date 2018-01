La Paramount Pictures licenzia il regista di Amusement Park

Secondo l’Hollywood Reporter la casa cinematografica statunitense avrebbe interrotto la collaborazione conper la regia del film di animazione, in uscita nel 2019. Brown è stato accusato di condotta inappropriata e a seguito di indagini svolte dagli studios si è giunti alla decisione di licenziare il film-maker.

A quanto pare la difesa da lui sostenuta non ha convinto i vertici della Paramount che, partendo dalle denunce di un numero sostenuto di donne, ha portato avanti delle ricerche interne per accertare la verità sulle accuse di condotte inappropriate.

In un comunicato stampa diramato nella giornata di ieri la Paramount ha dichiarato quanto segue:

“Siamo sempre stati impegnati a promuovere un luogo di lavoro sicuro e professionale, che sia libero da condotte inappropriate o che si traducano in molestie, perciò prendiamo molto seriamente queste accuse di atteggiamenti inopportuni e molesti. Abbiamo ricevuto imputazioni di comportamenti non appropriati e indesiderati da parte di Dylan Brown sul luogo di lavoro. Avendo condotto una indagine interna, Brown non è più impiegato presso questa compagnia”.

Diverse sono le pellicole di animazione per cui l’uomo ha lavorato, tra cui citiamo solamente Gli Incredibili e Ratatouille. La risposta dell’avvocato di Brown non si è fatta attendere:

“Il signor Brown rigetta questi addebiti diffamatori e valuterà le conseguenti opzioni legali”.

Il cast artistico della pellicola di animazione è composto da Mila Kunis (Il cigno nero), Jennifer Garner (Daredevil), Matthew Broderick (Manchester by the sea), Jeffrey Tambor (Hellboy), Ken Jeong (Una notte da leoni) e John Oliver (I Puffi 2). L’uscita della pellicola è fissata per marzo 2019.