La Paramount Pictures fissa la data d'uscita del reboot di Pet Sematary per il 2019

Laha annunciato quest'oggi le date d'uscita ufficiali di due progetti dello studio, che sono esattamente il reboot cinematografico di Pet Sematary , tratto dall'omonimo romanzo di, e

Il primo uscirà nelle sale americane il 19 aprile 2019, diretto da Kevin Klosch e Dennis Widmyer. Il libro sarà adattato per il grande schermo da Jeff Buhler (Prossima Fermata: L'Inferno) e prodotto da Lorenzo di Bonaventura. Pet Sematary racconta di un cimitero per i cani deceduti della tranquilla cittadina di Ludlow, dove si è da poco trasferito il Dr. Louis Creed con la moglie Rachel, i figli e il gatto domestico. Nel bosco, però, si nasconde un altro cimitero, più sinistro, di cui Luois scoprirà le proprietà sovrannaturali quando verrà ucciso il suo gatto.



Instant Family è invece un commedia diretta da Sean Anders, che uscirà nelle sale americane il 15 febbraio 2019. La storia del film seguirà una coppia composta Mark Wahlberg e Rose Byrne che vuole crescere dei figli adottati tramite il servizio di affidamento, solo per ritrovarsi tra le mani tre bambini selvaggi che non ne vogliono proprio sapere di avere dei genitori. Il film è stato scritto dallo stesso Anders a quattro mani con Brian Burns e a produrre troveremo lo stesso Wahlberg.