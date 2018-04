La Paramount al lavoro sul sequel di A Quiet Place - Un posto tranquillo

La Paramount Pictures è già al lavoro sul sequel di A Quiet Place - Un posto tranquillo, pellicola diretta e interpretata da John Krasinski, insieme a Emily Blunt e Noah Jupe. A dichiararlo è stato il presidente della major, Jim Gianopulos al CinemaCon, che si sta svolgendo in questi giorni al Caesars Palace di Las Vegas.

"Siamo entusiasti di poter dire che stiamo già lavorando a un sequel di A Quiet Place - Un posto tranquillo" ha affermato durante un incontro nel corso dell'evento. Gianopulos non ha fornito ulteriori informazioni, senza svelare se sarà ancora John Krasinski ad occuparsi del progetto.

A Quiet Place - Un posto tranquillo ha fatto registrare il miglior incasso al debutto nazionale nel 2018, con una cifra al botteghino che si aggira sui 50 milioni di dollari.

L'horror/thriller ha suscitato un entusiasmo enorme dopo la presentazione al South by Southwest, oltre a vantare un'eccellente valutazione del 95% sull'aggregatore americano Rotten Tomatoes.

Al box-office è tornato al primo posto nel mercato americano, dopo aver perso lo scettro per breve tempo in favore di Rampage. Nel complesso ha incassato 213 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 134 milioni solo negli Stati Uniti.

Il cast del film è composto da John Krasinski, Emily Blunt, Noah Jupe e Millicent Simmonds. Per Jim Gianopulos si tratta del primo grande successo da quando è a campo della Paramount, al quale è approdato lo scorso anno dalla 20th Century Fox. John Krasinski e Emily Blunt in A Quiet Place - Un posto tranquillo sono due genitori che tentano di proteggere la famiglia nascondendosi da pericolose creature che gli impongono il più assoluto silenzio.