La Paramount ha in programma 'almeno un altro film' di Star Trek

Il futuro del franchise di Star Trek sembra essere in un limbo al momento, ma uno dei protagonisti, Zachary Quinto, è sicuro che la Paramount è entusiasta di lavorare ad almeno un altro film della fortunata serie cinematografica riavviata con grande successo nel 2009 da J.J. Abrams, che ha diretto l'undicesima pellicola.

Abrams ha anche diretto il sequel del 2013, Into Darkness - Star Trek. Entrambi i film si sono rivelati un buon successo commerciale e di critica. Dopo che Abrams è passato ad occuparsi di Star Wars, Justin Lin ha preso le redini dell'ultimo film, Star Trek Beyond.

Nonostante abbia ricevuto delle buone recensioni, il film di Lin non ha ottenuto un grande riscontro al botteghino, lasciando in sospeso il futuro del franchise.

Una delle voci più insistenti riguarda il coinvolgimento di Quentin Tarantino nel prossimo film, ma il progetto che vede coinvolto il regista di Pulp Fiction non è l'unico.

Non è ancora chiara la forma che prenderà il progetto del prossimo film di Star Trek, ma Zachary Quinto ha affermato che la Paramount intende continuare il franchise sul grande schermo. Nel corso di un'intervista con Observer, l'interprete di Spock ha rassicurato i fan sul fatto che la Paramount abbia deciso di realizzare almeno un altro film con lo stesso cast:"Cosa accadrà? Non posso davvero dirlo onestamente. So che ci sono molte conversazioni a riguardo. So che ci sono dei piani per fare almeno un altro film".

Quinto ha anche ammesso la sua eccitazione per la prospettiva di poter lavorare con Quentin Tarantino in un film di Star Trek:"Amico, mi piacerebbe. Lo adoreremmo tutti. Sono stato un fan di Quentin dal primo film, Le iene. Sono sempre stato un ammiratore del suo stile narrativo e l'idea d'intrecciare il suo stile con l'universo di Star Trek sarebbe un sogno. Sarebbe fantastico".

Ci sono ancora molti dubbi sul coinvolgimento di Tarantino; Simon Pegg non è convinto che Quentin sarà al timone di un film di Star Trek.

Il franchise si trova in un periodo un po' interlocutorio, dopo il ritorno di Star Wars e l'exploit dei nuovi film della nuova trilogia di LucasFilm.