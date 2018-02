La Okoye di Danai Gurira al centro della nuova clip di Black Panther

non ha di certo bisogno di presentazioni. Infondo è la '' Michonne del serial tv di culto. E adesso sfoggerà di nuovo le sue abilità nei panni dinel prossimo Black Panther , film di nuovo con il record di prevendite per il sito

Ospite del Jimmy Kimmel Live, l'attrice ha presentato al pubblico un'altra - seppur breve - clip dal cinefumetto targato Marvel Studios in cui la vediamo impegnata in una sequenza d'azione sul tetto... di una macchina in corsa. La sequenza vede la presenza anche di Nakia (Lupita Nyong'o) e del villain Ulysses Klaue (Andy Serkis). Trovate la clip comodamente in questa notizia.

Chadwick Boseman torna ad interpretare T'Challa alias l'eroe di Wakanda noto come Pantera Nera all'interno del cinecomic, dopo il suo debutto nel film dei fratelli Russo, Captain America: Civil War del 2016. Al suo fianco un cast di tutto rispetto formato da Michael B. Jordan, Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Winston Duke, Danai Gurira, Martin Freeman, Forest Whitaker e Andy Serkis.

"Voglio dire, hanno un gran bel numero di successi e di pellicole che le persone amano" ha spiegato Chadwick Boseman parlando del progetto e della sua decisione di lavorare con la Marvel "T'Challa è un personaggio interessante, un bel gran personaggio. Se non fosse stato un bel progetto, non l'avrei mai accettato. Non è perché è la Marvel allora lo vuoi fare per forza. Ma continuano ad offrire alle persone pellicole che sono interessanti e molte buone. Non avete mai visto un film simile, sarà veramente fico".

Co-scritto (insieme a Joe Robert Cole) e diretto da Ryan Coogler, Black Panther arriverà nei cinema italiani il 14 febbraio.