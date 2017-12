La nuova trilogia di Star Wars non sarà ispirata a Knights of the Old Republic

Il regista Rian Johnson , il cui prossimo filmdebutterà il 13 dicembre in Italia, sta sviluppando una nuova trilogia cinematografica incentrata sull'Universo di

Sebbene non potrebbe dirigere tutti e tre gli episodi della trilogia, Rian Johnson, che ha affermato di avere totale libertà creativa, sta sviluppando la storia che verrà raccontata in questi nuovi film del franchise. Immediatamente sono partite le speculazioni e le scommesse da parte dei fan storici della saga, con molti pronti a puntare il dito su un potenziale adattamento cinematografico dello storico videogame Star Wars: Knights of The Old Republic.

Intervistato a riguardo, però, il filmaker ha subito smentito tale ipotesi, affermando ancora una volta che il suo progetto sarà totalmente nuovo ed inedito: "Oh sì, i fan amano Knights of The Old Republic. Ho giocato a quel videogame quando uscì nel 2003 e, Dio, mi è piaciuto tanto. E' un gioco fantastico. E lo capisco, l'istinto di sperare di vedere qualcosa che già conosci e ami, che abbiamo già visto... ma per me, quel che è veramente divertente, è la nozione di quali cose nuove potremmo vedere, quali storie nuove potremmo raccontare?".

Al momento il filmaker ribadisce che sta iniziando a sviluppare la trilogia e che "sta cercando di capire di cosa tratterà".