La nuova trilogia di Guerre Stellari di Rian Johnson inizierà le riprese a Giugno!

La nuova trilogia diinizierà le riprese a Giugno prossimo, in Scozia. La notizia che ci sarebbe stata questa nuova serie di tre film, è stata divulgata durante la post-produzione di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Le notizie riportano che non solo si farà una nuova trilogia, ma le storie si focalizzeranno sui nuovi personaggi e nuove location. Secondo Daily Record, le scene della prossima trilogia inizieranno ad essere girate in Scozia, in un luogo storico di Argyll chiamato Scotland in The Rest.

Per adesso non sono stati divulgati dettagli riguardo il calendario o i contenuti disponibili, ma pare interessante il fatto che, ancor prima che sia uscito Episodio IX, si inizi già a lavorare a questo progetto che, ameno nelle intenzioni, non sembrava di così immediata realizzazione.

Che ne pensate voi?

La Scozia è stata recentemente il set di diverse pellicola Hollywoodiane, quali Transformers: l'Ultimo Cavaliere di Micheal Bay, o il King Arthur di Guy Ritchie. Inoltre, anche una parte di Avengers: infinity War, è stata girata ad Edimburgo.



Sinossi: "Star Wars: Gli Ultimi Jedi porterà avanti le vicende narrate in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Il pubblico ritroverà sul grande schermo Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. A questi si aggiungeranno il premio Oscar® Benicio Del Toro, la candidata all’Academy Award® Laura Dern e la talentuosa Kelly Marie Tran."

Per adesso, vi ricordiamo che Star Wars: Gli Ultimi Jedi è in programmazione nelle sale cinematografiche italiane.