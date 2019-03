La nuova Funko ci mostra la tuta di Hulk nell'attesissimo Avengers: Endgame

Si avvicina sempre di più l'uscita nelle sale dell'attesissimo Avengers: Endgame dei fratelli Russo, e mentre sembra ormai confermata la durata di 182 minuti continuano a uscire nuove immagini leaked del merchandising del film con Chris Evans e Robert Downey Jr, che ci rivelano sempre qualcosa di nuovo.

Dopo le action figure della Marvel Legends, così, adesso è il turno ancora una volta delle Funko Pop, esattamente di una, quella di Hulk (Mark Ruffalo). La novità risiede nell'armatura o costume che indossa il personaggio nella figure in vinile, visto che non sembra effettivamente quella Quantica vista nel trailer del film ma piuttosto una sorta di prototipo iniziale della stessa, vista per altro in un primo promo art del progetto.



Il bianco e il rosso si perdono e le linee sono decisamente più asciutte, il tutto per lasciare spazio a una tenute tonalità grigia che viene spezzata da linee viola e bianche. Stando anche al banner di qualche giorno fa, questa potrebbe forse essere la tuta indossata da Bruce Banner per "guidare" la Hulk Buster, l'Armatura di Iron-Man pensata per contenere l'irruenza di Hulk e invece usata dallo stesso.



Vi ricordiamo che Avengers: Endgame uscirà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile, concludendo quella che Kevin Feige ha chiamato la Infinity Saga. È stato diffuso online anche uno spot che rimonta ad hoc alcuni spezzoni dei trailer precedenti. Lo trovata in calce alla notizia.