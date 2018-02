La nuova featurette di Red Sparrow mostra l'"arte della manipolazione"

è la protagonista di questo nuovo spy movie intitolato, che parla di una ballerina divenuta spia. Questa nuova featurette che vi mostriamo, si intitola "The Art of Manipulation."

Il Premio Oscar Jennifer Lawrence (The Hunger Games, Silver Linings Playbook) appare pericolosissima nel suo nuovo ruolo, quello di Dominika Egorova, in questa featurette di Red Sparrow, che mostra l'arte della manipolazione. Date un'occhiata a come si fa del vero spionaggio.

Basato sull'elettrizzante romanzo di spionaggio di Jason Matthews, Red Sparrow è la storia di una ex prima ballerina, costretta a diventare un agente segreto contro la sua volontà - al soldo della Russia. Nella scuola di spie Sparrow, Dominika si sottopone ad un allenamento brutale e apprende l'arte della guerra psicologica per manipolare i nemici della madrepatria.

Dovrà poi fare i conti con un agente della CIA, interpretato da Joel Edgerton (Bright, Loving), che le promette di essere la sua via d'uscita nella guerra fredda tra l'America e il suo paese d'origine. Ma in questo mondo pieno di cospirazioni e menzogne, di chi può fidarsi veramente?

Nella featurette parla l'autore del romanzo, Jason Matthews, parla dell'autenticità dei modi d'insegnamento della scuola, che vedremo mostrata nel film. Ha scritto la storia basandosi sulle molte esperienze vere che ha avuto con la Central Intelligence Agency, quindi di certo potremo aspettarci un film dalle radici ben piantate nella realtà.

Red Sparrow esce il 2 marzo 2018 (USA).