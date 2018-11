La nuova clip di Overlord mette in scena un'intensa battaglia aerea

In vista dell’imminente uscita nelle sale cinematografiche italiane, la Paramount Pictures e la Bad Robot Productions di J.J. Abrams hanno rilasciato da poco una nuova avvincente clip dell’opera frutto della collaborazione dei due studio, Overlord. Dopo il salto della notizia troverete il video in questione.

In esclusiva per Playstation arriva una delle scene più attese, l’arrivo degli americani sul territorio nazista, pronti a lanciarsi dall’aereo mentre fuori infuria una delle battaglie aeree più feroci che renderà quasi impossibile la lotta per la sopravvivenza.

Overlord è ambientato alla vigilia dello sbarco in Normandia, quale parte dell’operazione Overlord finalizzata all’invasione dell’Europa da parte degli Alleati, in cui un gruppo di paracadutisti americani si ritroveranno dietro le linee nemiche per dar vita ad una missione cruciale per il successo dell’occupazione. Tuttavia, mentre si accingono all’approccio del loro obiettivo, cominciano a realizzare che c’è molto altro in questo villaggio preso dai nazisti di una semplice operazione militare.

Il film è diretto da Julius Avery (Son of a Gun) e si basa sulle idee sviluppate dallo sceneggiatore di Hunger Games, Billy Ray, e del visionario J.J. Abrams. Lo script del lungometraggio è scritto a quattro mani grazie alla collaborazione di Ray e Mark L. Smith. Abrams, in quest’occasione, veste i panni del produttore.