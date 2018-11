La notte dei morti viventi: in arrivo il sequel ufficiale del capolavoro di George Romero

Seconda quanto riporta Bloody Disgusting, gli originali scrittori de La notte dei morti viventi, il compianto George Romero e John A. Russo, hanno scritto un sequel diretto del classico zombie movie, e ora Living Dead Media ha deciso di produrre il film per portarlo l'anno prossimo nelle sale.

Romero dopo il film originale ha diretto ben cinque film che potremmo definire stand-alone sequel de La notte dei morti viventi, ma il film in arrivo sarebbe una diretta continuazione della pellicola. Il mese scorso la moglie del defunto regista aveva annunciato di essere in possesso circa 50 sceneggiature del marito mai pubblicate, potremmo quindi trovarci davanti al primo di una serie di film basati sui lavori passati del maestro.

"La storia de La notte dei morti viventi e il suo traguardo di pietra miliare del cinema horror sono riconosciuti dai fan di tutto il mondo" ha comunicato Living Dead Media. "Molti però non sanno che negli anni '70 gli scrittori originali e i produttori de La notte dei morti viventi hanno scritto un sequel del loro capolavoro. Un sequel che inspiegabilmente non è stato prodotto per oltre quarant'anni - finora. Living Dead Media ha tolto la polvere da questo straordinario sequel e ha messo insieme un fantastico team per produrlo."