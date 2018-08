La New Line acquista la sceneggiatura della commedia cinese Singles Day

Sull'onda del successo di Crazy & Rich, la New Line Cinema ha acquistato i diritti per la sceneggiatura originale Singles Day, commedia romantica incentrata su una famiglia cinese e scritta da Lillian Yu.

Singles Day si baserà su una vera festa cinese, che si celebra ogni anno l'undicesimo giorno di novembre e che è considerata come una sorta di anti-San Valentino. La festività, apprezzata per lo più dai giovani, ha avuto origine presso l'Università di Nanjing nel 1993, ed è conosciuta come Singles' Day o National Singles' Day (Il Giorno dei Single o Il Giorno Nazionale dei Single).

I produttori del film saranno Chris Bender (Just Friends - Solo Amici, Che Fine Hanno Fatto i Miller) e Jake Weiner per la Good Fear. Singles Day non è il primo film che New Line produrrà incentrato su una vacanza: la compagnia nel corso degli anni ha dimostrato di voler puntare molto su questo tipo di progetto, e possiamo ricordare Appuntamento con l'Amore (ambientato durante la festa di San Valentino), con Julia Roberts, Kathy Bates, Anne Hathaway, Taylor Swift e Bradley Cooper e Capodanno a New York, con Halle Berry, Bon Jovi, Zac Efron, Sarah Jessica Parker e Robert De Niro.

La Yu ha recentemente lavorato insieme ad altri sceneggiatori a Warrior, nuova serie televisiva action di prossima pubblicazione creata da Jonathan Tropper e prodotta dal regista di Fast and Furious Justin Lin.