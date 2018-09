La NBC impedì a Ronan Farrow di pubblicare la storia di Harvey Weinstein

Rich McHugh, ex produttore dell'unità investigativa di NBC News, ha rivelato che la rete ha ostacolato il giornalista Ronan Farrow sull'inchiesta contro Harvey Weinstein.

Stando a quanto dichiarato dal produttore, gli ordini di lasciar stare Weinstein "arrivarono dall'alto".

Il New York Times ha riferito che le indagini di Farrow su molteplici accuse di violenza sessuale contro Weinstein sono state ostacolate da "i livelli più alti della NBC". Alla fine, Farrow lasciò la NBC News e pubblicò la storia sul New Yorker nell'ottobre 2017. McHugh, che ha lasciato la NBC News due settimane fa, ha dichiarato al Times che i tentativi della rete di impedire l'indagine di Farrow su Weinstein sono stati "una grave violazione dell'integrità giornalistica".

Senza rivelare i nomi dei dirigenti coinvolti, McHugh ha descritto la NBC come "reticente" alla pubblicazione dell'inchiesta di otto mesi, e nell'agosto 2017 smisero di essere di supporto al giornalista, cercando di "mettere a tacere la storia di Harvey Weinstein".

"Tre giorni prima che Ronan e io andassimo a Los Angeles per intervistare una donna con una credibile accusa di stupro contro Harvey Weinstein, mi è stato ordinato di fermarmi, di annullare l'intervista e tornarmene a casa" ha detto McHugh. "Dovevamo abbandonare del tutto la storia."

NBC ha negato le accuse di McHugh, sostenendo che la storia non era pronta per essere mandata in onda. Noah Oppenheim, il presidente di NBC News, ha dichiarato al Times: "Non gli è mai stato detto di fermarsi nel modo in cui McHugh ha insinuato." Oppenheim ha ritenuto che la storia di Farrow mancasse di interviste on-the-record e on-camera. "Abbiamo ripetutamente chiarito a Ronan e Rich McHugh lo standard per la pubblicazione, avevamo bisogno di almeno una vittima o di un testimone credibile", ha dichiarato il presidente NBC al Times.