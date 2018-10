La NASA assegna una costellazione ufficiale a Godzilla!

Godzilla è uno dei mostri più iconici della storia del cinema (e non solo), e nel 2019 tornerà nuovamente sul grande schermo con Godzilla II: King of the Monsters. Ora, secondo quanto riporta Comicbook.com, il kaiju diventerà un elemento importante anche per il panorama spaziale.

Grazie alla NASA, la celebre agenzia aerospaziale degli Stati Uniti, Godzilla è diventato il protagonista di una costellazione ufficiale, in particolare una costellazione di raggi gamma. Se ve lo state chiedendo, si, il risultato è epico, come potete vedere nell' immagine in calce alla notizia (via NASA).

"Godzilla è uno dei mostri più famosi della storia del cinema ed è uno tra i simboli più riconoscibili della cultura popolare giapponese. Nel film originale del 1954, i test sulle armi nucleari disturbavano l'habitat oceanico della creatura, che emergeva dalle profondità marine per scatenare la sua fuoria sul Giappone." ha spiegato la NASA. "Il marchio di Godzilla è il suo 'raggio atomico', qualcosa di molto simile ai raggi gamma associati ai buchi neri e alle stelle di neutroni."

Il nuovo film, Godzilla: King of the Monster, è diretto da Michael Dougherty, che ha co-scritto il film insieme a Zach Shields. Farà ritorno dalla pellicola precedente Ken Watanabe, mentre tra le new entry del cast troviamo Sally Hawkins, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Thomas Middleditch, Charles Dance, O'Shea Jackson Jr., Aisha Hinds e Zhang Ziyi.