La moglie di George Romero è in possesso di quasi 50 sceneggiature inedite del marito

L'anno scorso gli amanti del cinema horror hanno dovuto dire addio al leggendario regista George Romero, padre dello zombie moderno e autore di capolavori tra cui La notte dei morti viventi e Zombi. Sebbene il suo ultimo film, Survival of the Dead, risalga al 2009, il regista negli anni non è certo rimasto con le mani in mano.

Parlando con ComicBook.com, la vedova Suzanne Desrocher-Romero ha rivelato che il suo defunto marito ha scritto tra le 40 e le 50 sceneggiature mai pubblicate.

"George era uno scrittore molto prolifico" ha detto la donna. "Amava scrivere, e ci sono rimaste 40,50 sceneggiature scritte da lui, molte di esse ottime. Aveva ancora molto da dire, e farò in modo che ci riesca. Questa è la mia missione."

Tra i lavori incompiuti c'è anche Road of the Dead, film tutt'ora in sviluppo, e una pellicola che Romero ha girato nel lontano 1973. "Lo restaureremo e lo mostreremo agli amanti di Romero" ha detto la vedova. "E' un film spaventoso, ma non è un horror, parla della discriminazione basata sull'età. Ci sarà anche un suo cameo, sarà divertente. Mostreremo noi il film o sarà distribuito, ma sarà un progetto che la fondazione porterà a termine. Credo che sarà il nostro primo progetto."

La carriera di Romero è iniziata nel 1968 con La notte dei morti viventi, pellicola rivoluzionaria che, oltre ad aver lanciato una delle creature più rappresentate della storia del cinema (e non solo), ha unito il classico intrattenimento del genere alla spietata critica sociale del regista.