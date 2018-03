La Marvel stuzzica con il ritorno sul grande schermo di Phil Coulson

A poche ore dalla messa in onda dell'atteso episodio 100 del serial Agents of S.H.I.E.L.D. ha chiesto ala possibilità di una reunion dicon gli

Dopo aver - praticamente - aiutato a formare i Vendicatori, Phil Coulson (Clark Gregg) è stato ucciso per mano di Loki in The Avengers del 2012. La Marvel, però, ha deciso di 'resuscitare' il personaggio per una serie spin-off, Agents of S.H.I.E.L.D., quest'anno arrivata alla sua quinta stagione.

Ma un po' per esigenze di copioni e di tempistiche, un po' per alcune divergenze tra divisione cinematografica e quella televisiva, e Coulson, ancora oggi, non ha mai detto ai suoi amati Vendicatori che lui è ancora vivo e sta facendo di tutto, nel suo piccolo, per rendere il mondo un posto tranquillo.

Ma all'ennesima domanda di Entertainment Weekly, il presidente della divisione tv della Marvel, Jeph Loeb, ha stuzzicato i fan con questa reunion attesissima e richiestissima dai fan: "E' qualcosa che, certamente, avrà una risoluzione. E potrebbe risolversi in una maniera piuttosto sorprendente".

"Quando sentiranno che è arrivato il momento di unire tutto quest'universo, lo faranno" ha spiegato Gregg "Aspetto di sentire loro ma, nel frattempo, sto facendo di tutto per fare un buon lavoro su Agents of S.H.I.E.L.D.".