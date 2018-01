La Marvel rilascerà oggi il primo teaser trailer di Ant-Man and the Wasp

Dalla premiere mondiale di Black Panther arriva una novità che tanti fan del cinecomic diattendevano. Nella giornata di oggi infatti verranno mostrate le primissime immagini di Ant-Man and the Wasp , secondo capitolo cinematografico con Paul Rudd, Evangeline Lilly e Michael Douglas.

In una storia Instagram proveniente dall’account ufficiale Marvel giunge la notizia, in formato mini, dell’imminente arrivo del primo teaser trailer del film. Nel filmato che trovate in alto potrete vedere l’annuncio sul purple carpet attraverso una locandina ridotta ed un cartello che affianca il duo miniaturizzato nel poster.

Dall’Universo Cinematografico Marvel arriva Ant-Man and The Wasp, il nuovo capitolo in cui gli eroi hanno la sorprendente abilità di rimpicciolirsi. All’indomani di Captain America: Civil War, Scott Lang dovrà vedersela con le conseguenze delle sue scelte sia come supereroe che come padre. Mentre lotta nel tentativo di riequilibrare la sua vita con le responsabilità che derivano dall’essere Ant-Man, si confronterà con Hope van Dyne e il Dr. Hank Pym in una nuova urgente missione. Scott dovrà indossare ancora una volta il costume ed imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre il team lavorerà insieme per svelare segreti provenienti dal passato.

Prodotto da Kevin Feige, la pellicola diretta da Peyton Reed (Ant-Man) vede nel cast artistico Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope van Dyne / Wasp), Michael Douglas (Dr. Hank Pym), Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne), Michael Peña (Luis), Walton Goggins (Sonny Burch), Judy Greer (Maggie Lang), Abby Ryder Fortson (Cassie Lang) e Laurence Fishburne (Dr. Bill Foster / Golia).

Christophe Beck tornerà nuovamente a comporre le musiche per il secondo capitolo, l’italiano Dante Spinotti (X-Men: Conflitto finale) è il direttore della fotografia, mentre il reparto scenografico è stato curato da Shepherd Frankel (Come ammazzare il capo ...e vivere felici).

In Italia Ant-Man and the Wasp sarà distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures a partire dal prossimo 4 luglio.